Haberler

Burdur'da Dolandırıcılara İnanmayan Adam 250 Bin Liradan Oldu

Burdur'da Dolandırıcılara İnanmayan Adam 250 Bin Liradan Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da İbrahim Aslan, dolandırıcıların kendisini polis olarak tanıtması sonucu 250 bin lira kredi çekme girişiminde bulundu. Oğlunun uyarısıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

BURDUR'da oturan İbrahim Aslan'ı (60) telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 250 bin lira kredi çekip göndermesini istedi. Mobil bankacılık hizmetinde para gönderim limiti yetersiz olması nedeniyle şubeye giden Aslan, sıra beklerken oğlunun uyarısıyla dolandırılmaktan kurtuldu.

Kentte yaşayan İbrahim Aslan'a eşinin kullandığı telefondan ulaşan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak, "Kimlik bilgilerinle işlem yapılıyor. Savcılık talimatıyla takip ediyoruz. 250 bin lira kredi çekip bize gönder. Suçlamalardan seni kurtaralım" yalanını söyledi. Panikleyen Aslan, mobil bankacılık hizmeti kullanıp 250 bin lira kredi talebinde bulundu. Kredinin onaylanması sonrası para gönderim limitinin yetersizliğinden dolayı dolandırıcıların talep ettiği parayı havale yapamayan Aslan, banka şubesine geldi. Bu sırada oğluyla da görüşen Aslan, yaşadıklarını anlattı. Oğlunun uyarısıyla polise ihbarda bulunan Aslan, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirmesiyle banka personeli, Aslan'ın 250 bin liralık kredi işlemini iptal etti. Polis, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Yaşadıklarını anlatan İbrahim Aslan, "Bir saat beni oyalayınca oğlumu, tanıdığımı aradım. Son anda uyandım. Allah'tan 1 lira param kaybolmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Casusluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1 TV'ye kayyum atandı
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı

Yaşı 25, yükü dünyadan ağır!
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Lamine Yamal'dan El Clasico öncesi Real Madrid'e olay yaratacak sözler

El Clasico öncesi ülkeyi karıştırdı
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu

Sır perdesi 34 yıl sonra kalktı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.