BURDUR'da Atatürk Mahallesi'nde yapılan 122 bin metrekarelik Millet Bahçesi hizmete açıldı.

Burdur Atatürk Mahallesi'nde yapılan Millet Bahçesi dün hizmete açıldı. Spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları ile Millet Kıraathanesi'nin yer aldığı Millet Bahçesi'nde açılışa özel üç gün sürecek etkinlikler düzenlendi. Açılışta gazetecilere açıklama yapan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan Millet Bahçeleri Projesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hizmete sunmuş olduğu Millet Bahçesi hemşehrilerimizle buluştu. Hayırlı olmasını diliyoruz. Hem hoşça vakit geçirmek, hem spor yapmak hem de şehre yeni bir sosyal ortam oluşturma noktasında güzel bir çalışma. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı