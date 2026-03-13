Burdur İtfaiye Müdürlüğüne 2 bin 950 yeni araç ve ekipman kazandırıldı

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün araç ve ekipman envanteri yeni alımlarla güçlendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kalkınma Bankası'ndan sağlanan krediyle itfaiye envanterine 2 bin 950 yeni araç ve ekipman kazandırıldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyeye kazandırılan yeni itfaiye araçları ve ekipmanları yerinde inceleyerek, İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak'tan çalışmalar ve envantere katılan ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ercengiz, itfaiyeyi güçlendirerek sadece yangınlara karşı değil olası afetlere de hazırlık yaptıklarını ifade etti.

6 Şubat depremi ve son yıllarda yaşanan orman yangınlarının afetlere hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Ercengiz, "Makine parkımızı ve ekipmanlarımızı daha da güçlendirmek amacıyla Avrupa Kalkınma Bankası'ndan sağlanan krediyle yeni itfaiye araçları ve ekipmanları envanterimize kattık. Hatta 51 il belediyesinde bulunmayan özel bir ekipmana da sahip olduk. Temennimiz bunları kullanmak zorunda kalmamaktır. Ancak ihtiyaç duyulduğunda, her türlü afete en güçlü şekilde müdahale edebilecek hazırlığa sahip olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isteriz." ifadelerini kullandı.