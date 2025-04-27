Burdur Amatör Lig Finalinde Çıkan Arbedede 5 Kırmızı Kart
Burdur Birinci Amatör Lig play-off finalinde Tefenni Belediyespor, Burdurspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşma boyunca çıkan tartışmalar kavgaya dönüşürken, maçta 5 kırmızı kart gösterildi ve polis taraftarlara müdahale etti.
Burdur Birinci Amatör Lig play-off turundaki Burdurspor- Tefenni Belediyespor karşılaşmasında arbede çıktı.
Gazi Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında Tefenni Belediyespor, Emin İnce'nin golüyle 1-0 üstünlük yakaladı.
İkinci yarının son dakikalarında Burdurspor, skoru eşitledi ve maç uzatmaya gitti.
Karşılaşma, uzatmaların sonunda 2-1 Tefenni Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Tefenni Belediyespor, Burdur Birinci Amatör Lig'de şampiyon oldu.
Maç boyunca, 5 kırmızı kart, 12 sarı kart çıktı.
Sahada futbolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis, taraftarlara müdahale ederek güvenlik önlemi aldı.