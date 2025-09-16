Bulgaristan ve Çin Arasındaki Ekonomik İşbirliği Güçleniyor

SOFYA, 16 Eylül (Xinhua) -- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bulgaristan ile Çin arasındaki güvenin ve dostane ilişkilerin, ekonomik ortaklığın genişletilmesine yönelik elverişli koşullar sağladığını söyledi.

Radev, pazartesi günü Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji ve Bulgaristan'daki yatırım fırsatlarını araştıran Çin iş heyetiyle bir araya geldi.

"Bulgaristan için son derece önemli bir ekonomik ortak olan Çin'in teknolojik ilerlemesini ilgiyle izliyoruz" diyen Radev, iki ülke arasında yüksek teknoloji, yapay zeka ve yüksek katma değerli yatırımlar alanlarındaki işbirliği potansiyeline dikkat çekti.

Radev, Bulgaristan'ın stratejik konumu, düşük işletme maliyetleri, elverişli vergi politikaları ve yapay zeka, bilgi teknolojileri ve otomotiv sektöründeki artan gücüne vurgu yaptı. "Fırsatlar çok büyük" diyen Radev, ülkesinin Avrupa'ya en kısa yoldan ulaşım sağlayan bir üretim ve lojistik merkezi olarak rolüne dikkat çekti.

Radev, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki artan ticarete dikkat çekerek, Çin-Avrupa bağlantısını güçlendirmek için Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'nun önemini vurguladı.

Ling ise daha yakın ticari ilişkilerin doğal olarak iki ülke halkını birbirine yakınlaştıracağını belirterek, "Ekonomik ortaklığımız derinleştikçe, stratejik işbirliğimiz daha ileri bir seviyeye taşınacaktır" dedi.