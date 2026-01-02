Haberler

Bulgaristan'ın Resmi Para Birimi Euro Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan, 1 Ocak 2025'te Euro bölgesine katılarak resmi para birimi olarak euroyu kabul etti. Ocak ayı boyunca Bulgar levası euro ile birlikte geçerli olacak.

SOFYA, 2 Ocak (Xinhua) -- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ödeme yapmak için Bulgar levası nakit parası tutan bir vatandaş, 31 Aralık 2025.

Bulgaristan, yeni yıl itibarıyla euro bölgesine katıldı ve resmi para birimi olarak euroyu kabul ederek euro bölgesinin 21. üyesi oldu.

Yeni para birimine sorunsuz bir geçiş sağlamak amacıyla ocak ayı boyunca Bulgar levası euro ile birlikte tedavülde kalmaya devam edecek. 1 Şubat'tan itibaren ise euro, ülkenin tek yasal para birimi haline gelecek. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Gerçek mi değil mi? Bu fotoğraf karesini görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan kare!