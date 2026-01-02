Bulgaristan'ın Resmi Para Birimi Euro Oldu

SOFYA, 2 Ocak (Xinhua) -- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ödeme yapmak için Bulgar levası nakit parası tutan bir vatandaş, 31 Aralık 2025.

Bulgaristan, yeni yıl itibarıyla euro bölgesine katıldı ve resmi para birimi olarak euroyu kabul ederek euro bölgesinin 21. üyesi oldu.

Yeni para birimine sorunsuz bir geçiş sağlamak amacıyla ocak ayı boyunca Bulgar levası euro ile birlikte tedavülde kalmaya devam edecek. 1 Şubat'tan itibaren ise euro, ülkenin tek yasal para birimi haline gelecek. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)