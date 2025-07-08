Bulgaristan Euro Bölgesi'ne Katılıyor

Bulgaristan, AB üyeliğinden 19 yıl sonra Euro Bölgesi'ne dahil oluyor. Ülke, 1 Ocak'tan itibaren Avrupa ortak para birimi Euro'yu kullanmaya başlayacak.Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, Bulgaristan'ın Euro Bölgesi üyeliği için son formaliteleri tamamladı. Böylece 2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan, uzun bir bekleyişin ardından 1 Ocak 2026'da Euro kullanmaya başlayacak ve Euro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacak.

Bulgaristan para birimi Leva'nın Euro'ya karşı değerinin belirlenmesinde 1990'lardan beri uygulanan sabit kur baz alındı. Buna göre 1 Euro 1,95583 Leva değerinden işlem görecek.

Avrupa Komisyonu 4 Haziran'da Bulgaristan'ın Euro Bölgesi üyeliği için gerekli kriterleri karşıladığını belirterek üyelik için tavsiye kararı almış, AB devlet ve hükümet başkanları da 26 Haziran'da Brüksel'de düzenlenen liderler zirvesinde kararı onaylamıştı.

Başbakan Jelyazkov: Başardık!

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov bugünkü AB maliye bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Başardık! Tüm kurumlara, partnerlere, çabalarıyla bu tarihi anı mümkün kılan herkese teşekkür ediyoruz. Bulgaristan hükümeti, tüm vatandaşların yararına olacak şekilde Euro'ya yumuşak ve etkin bir geçiş taahhüdüne bağlı kalmaya devam etmektedir" dedi.

AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis de "Euro Bölgesi'ne katılmak sadece Leva'nın yerine Euro'yu koymaktan ibaret değildir. Bu, Bulgaristan ve vatandaşları için Avrupa'nın kalbinde daha parlak ve daha müreffeh bir gelecek anlamına gelmektedir. Euro, yeni fırsatlar, yeni yatırımlar, istihdam ve büyümeyi beraberinde getirecektir" dedi.

AB'nin en yoksul ülkesi

19 yıldır AB üyesi olan 6,4 milyon nüfuslu Bulgaristan, Birlik'in en yoksul ülkesi konumunda. Son yıllarda Euro Bölgesine katılım için hazırlıklarını yoğunlaştıran, diğer yandan siyasi krizle çalkalanan ülke son üç yılda yedi kez seçime gitti. Son seçimler geçen yıl Ekim ayında düzenlendi.

Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne katılma isteği, yıllardır enflasyon kriterine takılıyordu. Ülke üyelik için geçen yıl tüm kriterleri karşılamış, ancak enflasyon hedefini yine tutturamamıştı.

Euro Bölgesi'ne üye olabilmek için ülke ekonomisinin diğer euro ülkeleri ile uyumlu olması, enflasyonun kontrol altında bulunması, mali disiplin ve enflasyonun en iyi performans gösteren üç Euro Bölgesi ülkesi ortalamasını yüzde 1,5'ten fazla aşmaması gerekiyor.

Bulgaristan'da Nisan 2024-Nisan 2025 arası 12 aylık dönemde ortalama enflasyon yüzde 2,7 olarak kaydedildi.

En son üç yıl önce Hırvatistan katılmıştı

Euro Bölgesi 1 Ocak 2002'de kurulduğunda 12 üyeye sahipti. 2007'de Slovenya, 2008'de Kıbrıs Cumhuriyeti ve Malta, 2009'da Slovakya, 2011'de Estonya, 2014'te Letonya, 2015'te Litvanya ve son olarak 2023'te Hırvatistan'ın katılmasıyla üye sayısı 20 olmuştu.

Bulgaristan'ın üyeliğinin ardından AB üyesi olup da siyasi nedenlerle ya da kriterleri karşılamadığı için Euro Bölgesi'ne dahil olmayan ülkelerin sayısı 6'ya düşecek. Bu ülkeler İsveç, Polonya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Danimarka.

Bulgarların yarısı Euro'ya karşı

Ancak uzun bekleyiş, Bulgaristan'da euroya olan heyecanı söndürdü. Son kamuoyu yoklamaları Bulgarların yarısının Euro'ya kuşkuyla baktığını gösteriyor. Bulgaristan'da Euro'ya karşı olanlar, Euro Bölgesi üyeliğinin acı ekonomik reçetelere yol açacağından, fiyatları yükselterek satın alma gücünü düşüreceğinden endişeli.

Haziran ayından bu yana başkent Sofya'da toplanan protestocular euroya geçiş planına karşı Leva'da kalınmasını talep eden gösteriler düzenliyor. Göstericiler, Cumhurbaşkanlığı ve Merkez Bankası yanında sembolik protesto çadırları kurmuştu.

Aşırı sağcı muhalefet partileri de Euro karşıtlığını AB karşıtı söylemlerine taraftar toplamak için kullanıyor.

rtr,AFP / BK,ET

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