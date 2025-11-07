Bulgaristan'dan Lukoil Neftochim'in İdare Devrine Yasal Onay

Bulgaristan Parlamentosu, ABD'nin yaptırım listesine aldığı Rus petrol şirketi Lukoil'in ülkedeki rafinerisi olan Lukoil Neftochim'in idaresini devralmak üzere yasal değişiklikleri onayladı.

Hükümetin hazırlayıp parlamentoya sunduğu ve ülkenin tek rafinerisi olan Lukoil Neftochim'in idaresini devralmak üzere, rafineriye atanacak özel bir yöneticinin yetkilerinin genişletilmesini öngören yasa tasarısı genel oturumda oylandı.

Tasarı, Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinden oluşan üçlü iktidar koalisyonu ile hükümete dışarıdan destek veren Hak ve Özgürlükler Hareketi - Yeni Başlangıç Partisinin oyları ile kabul edildi.

Tasarıyla, ???????özel yönetici, şirketin varlıklarını satma, mülkünü ipotek etme, senet satışını yapma gibi geniş haklara sahip olacak. Bakanlar Kurulu tarafından atanacak özel yöneticinin makamının karar ve uygulamaları, yargı ve idari denetimden muaf olacak.

Öte yandan muhalefet, iktidar koalisyonunu Lukoil'in devletleştirilmesine yönelik adım atmakla suçlayarak tasarıya Anayasa Mahkemesi nezdinde itiraz edeceklerini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, 22 Ekim'de Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemişti. Rus petrol şirketi Lukoil, yaptırımlar nedeniyle uluslararası varlıklarını satma kararı aldığını duyurmuştu.