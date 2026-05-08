Bulgaristan'da Başbakan Radev'in hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı

Bulgaristan İlerici Bulgaristan Koalisyonu lideri Rumen Radev'in hükümeti, parlamentoda güvenoyu alarak resmen göreve başladı. 240 üyeli parlamentoda yapılan oylamada, 228 milletvekili oy kullanırken, Radev hükümeti 122 'evet' oyuyla güvenoyu almayı başardı. Cumhurbaşkanı Yotova, hükümetten somut sonuçlar beklediklerini vurguladı.

Oylamadan sonra Bulgaristan milli marşı ve Avrupa Birliği marşının çalınmasının ardından Başbakan Radev ve bakanlar yemin etti.

Başbakan Radev'in yeni hükümeti 18 bakan ve 4 başbakan yardımcısından oluşuyor.

Yemin töreninin ardından basına açıklama yapan Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, hükümette görev alan birçok ismi yakından tanıdığını belirterek bu kişilerin ülkeyi yönetecek deneyim ve cesarete sahip olduğuna inandığını dile getirdi.

Yotova, Bulgaristan halkının yeni hükümetten kısa sürede somut sonuçlar beklediğini ifade ederek 2026 bütçesi hazırlıklarının yanı sıra fiyatları düşürmeye, enflasyonu kontrol altına almaya ve yargı reformunu başlatmaya yönelik yasa paketlerinin pazartesi günü parlamentoya sunulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Radev, 19 Nisan'da yapılan genel seçimlerde 131 milletvekili çıkararak birinci olmuş ve koalisyonuna tek başına hükümet kurma çoğunluğunu sağlamıştı.

Bulgaristan'da en son 1997'de yapılan seçimde Ivan Kostov liderliğindeki Birleşik Demokratik Güçler 137 sandalye kazanarak tek başına hükümet kurabilmişti. Ülkede bundan sonra yapılan seçimlerde koalisyon ya da azınlık hükümetleri görev yapmıştı.

Bulgaristan'da tekrarlayan siyasi krizler yüzünden son 5 yılda 8 kez erken genel seçime gidilmişti.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
