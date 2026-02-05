Haberler

Bulgaristan'da Ülke Tarihinin En Büyük Kaçak Sigara Fabrikası Çökertildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da İngiliz yetkililerle işbirliği içinde, başkent Sofya yakınlarında ortaya çıkarılan en büyük yasadışı sigara fabrikasında 10 milyonun üzerinde sigara ve 13,8 ton tütün ele geçirildi. Fabrikadan elde edilen vergi kaybı 2,8 milyon euroyu aşıyor.

SOFYA, 5 Şubat (Xinhua) -- Bulgaristan'da bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük yasadışı sigara fabrikası, İngiliz yetkililerle işbirliği içinde imha edildi.

Savcılıktan çarşamba günü yapılan basın açıklamasında başkent Sofya'nın yaklaşık 37 kilometre batısındaki Batanovtsi kasabası yakınlarında bulunan fabrikada çok sayıda sigara ve yaklaşık 13,8 ton tütün ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca fabrikada üretilen 10 milyondan fazla sigara yüklü bir kamyona da el konulduğu ifade edildi.

Ele geçirilen yasadışı sigara ve tütün için ödenmesi gereken tüketim vergisi 2,8 milyon euroyu (3,3 milyon ABD doları) geçiyor.

Fabrikanın, üretime başlamasından itibaren üç hafta geçmeden tespit edildiği ve sigaraların öncelikle yurtdışına ihraç edilmek üzere üretildiği kaydedildi.

Tütün işleme, sigara üretme ve paketleme makineleri bulunan ve tam entegre bir üretim döngüsüne sahip olan fabrikada bir depo, yaklaşık 20 kişi kapasiteli yatakhane ve bir mutfak da bulunuyor. Fabrika çalışanlarının yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Fabrikanın yasadışı faaliyetleriyle bağlantılı birçok kişi tespit edilirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı