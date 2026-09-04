Haberler

Bulgaristan ve Slovakya'dan enerji işbirliği vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Slovakya ile enerji alanındaki işbirliğinin iki ülke açısından önem taşıdığını belirtti.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Slovakya ile enerji alanındaki işbirliğinin iki ülke açısından önem taşıdığını belirtti.

Resmi ziyarette bulunmak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gelen Slovakya Başbakanı Robert Fico, mevkidaşı Radev tarafından törenle karşılandı.

İkili görüşmenin ardından Radev ve Fico, ortak basın toplantısı düzenledi.

Radev, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin siyasi diyaloğu derinleştirme ve güvenlik, savunma, düzensiz göçle mücadele, sanayinin geliştirilmesi, yüksek teknoloji ve yapay zeka alanlarındaki diyaloğu genişletme konusunda ortak irade ortaya koyduğunu belirtti.

Enerjinin Bulgaristan ve Slovakya ekonomilerinin temelini oluşturduğunu belirten Radev, "İki ülkenin istikrarlı, güvenilir ve ucuz enerji sağlamasını hedefliyoruz. Bu konuda çok sayıda ortak projemiz bulunuyor." dedi.

Fico ise petrol fiyatları konusunda Avrupa'nın büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağını aktararak, Bulgar şirketlerinin Slovakya'ya gaz tedarikinin önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı

Transferde son dakika! Fenerbahçe resmi açıklama yaptı
Denizli'de odun kesme tartışmasında kan aktı! 93 yaşındaki baba oğlunu vurdu

Kan donduran aile faciası! Oğlunu odun için öldürdü
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur

Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Adliyede intihar girişimi son anda engellendi! Yürekleri ağza getiren anlar kameraya yansıdı

İntihar girişiminde bulunan memur böyle kurtarıldı
Hindistan'daki en işlek havalimanını su bastı! 400'den fazla uçuş gecikti

Havalimanını su bastı! 400'den fazla uçuş gecikti
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı

Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı