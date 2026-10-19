Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bulgaristan Başbakanı Radev, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yatırımı görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Başbakanı Radev, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi başkent Sofya'da kabul etti. Radev, elektrikli otomobil, enerji, tarım ve yüksek teknoloji alanlarında yatırım için elverişli koşullar sunduklarını, ziyaretin ilişkilere katkı sağlayacağını söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi başkent Sofya'da kabul etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Radev, Sofya'ya resmi ziyarette bulunan Vang ile Bakanlar Kurulu binasında bir araya geldi.

Görüşme öncesinde konuşan Radev, Bulgaristan'ın elektrikli otomobiller, enerji, tarım ve yüksek teknoloji alanlarında yatırım için elverişli koşullar sunduğunu belirterek, Vang'ın ziyaretinin bu sektörlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Bulgaristan'ın Avrupa ile Çin arasındaki ulaşım, enerji ve dijital bağlantıların geliştirilmesinde önemli bir konuma sahip olduğunu dile getiren Radev, ülkesinin bu alanlarda Avrupa'ya açılan bir kapı işlevi görebileceğini kaydetti.

Vang ise Radev'in stratejik vizyona ve meselelere pragmatik yaklaşıma sahip bir siyasetçi olduğunu, Bulgaristan'ın onun liderliğinde önemli ilerleme kaydedeceğine inandığını ifade etti.

Radev ile görüşmesinin ardından Vang, Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ele alındı. İki taraf, çatışmaların çözümü için aktif diplomatik çabaların gerekli olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yotova, savaşların ülkelerin ekonomileri ve sosyal sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekerek, gelecek nesillere kendilerini geliştirebilecekleri güvenli bir dünya bırakılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Hülya Avşar’dan yeni karar: Dizi defterini kapattım

Son dizisi 7 bölümde final yapan Hülya Avşar kararını açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaptan Amerika Fransa'da ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kaptan Amerika da sokaklara indi
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü

Son eşyasını almaya gelince öldürüldü
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor

Beklenen adım! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor
4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu

4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu

Yaşı ayrı yaptığı ayrı olay!

Bir saniye bile düşünmedi! Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi

Türkiye bu esnafı konuşuyor! İnanmayacaklar için kamera kaydı da var
Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tesadüfen kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tarafından kaydedildi