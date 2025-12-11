Haberler

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, artan toplumsal memnuniyetsizliği gerekçe göstererek istifa etti. Jelyazkov'un istifası, yeni bir erken seçime giden yolun açılmasına sebep oldu. Ülkede yapılacak güven oylaması öncesinde yaşanan bu gelişme, hükümetin geleceği hakkında belirsizlik yaratıyor.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, üçlü koalisyon hükümeti için muhalefetin önergesiyle yapılacak güven oylaması öncesinde istifa kararı aldı.

Jelyazkov, parlamentoda yaptığı açıklamada, istifasına gerekçe olarak ülkede artan toplumsal memnuniyetsizliği gösterdi.

Rosen Jelyazkov, "Toplumun beklentilerine uygun hareket etmek istiyoruz. İktidar halkın iradesinden doğar. İstifa çağrısını hem gençler hem de yaşlılar yükseltti. Bu vatandaş enerjisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir." ifadesini kullandı.

Jelyazkov'un istifası, ülkede yeni bir erken seçime giden yolun da önünü açmış oldu.

Hükümetin istifasına ilişkin oylamanın 12 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

Bu arada üçlü iktidar koalisyonun lideri konumundaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin Genel Başkanı Boyko Borisov, Başbakan Jelyazkov'un istifasını tepkiyle karşıladı.

Hükümetin istifasının ardından parlamentoda görüşmeleri süren bütçenin kabulüyle ilgili partisinin hiçbir çaba göstermeyeceğini belirten Borisov, "11 aylık iktidarımız sırasında utanacak hiçbir şey yapmadık." dedi.

Başbakan Jelyazkov'un istifa etmesini bizzat kendisinin talep ettiğini anlatan Borisov, şöyle konuştu:

"Yasama çalışmalarımızda bundan sonra hiçbir yeniden yapılandırma olmayacak, (muhalefet) bizim üzerimize yüklenemezler. Artık istifa etmiş bir hükümet çalışamaz. Biz piyasada olabilecek fiyat artışlarını önlemek için yardımcı olacağız ama yeni bütçeye müdahale etmeyeceğiz."

Anayasal prosedür

Hükümetin istifasının ardından ülkede "parlamenter rulet" olarak adlandırılan prosedüre göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev sırasıyla önce Parlamentodaki en büyük iki partiye hükümet kurma görevi verecek. Bu girişimlerin başarısız olması durumunda Radev parlamentodan başka bir partiye kabine kurma görevini vermek zorunda olacak.

Hükümetin kurulamaması durumunda Radev erken seçim için tarih belirleyecek.

Siyasi gözlemciler, parlamentonun yeni bir koalisyon hükümeti kurma potansiyelini tükettiğine işaret ederek, yeni koalisyon hükümeti kurulması ihtimalinin düşük olduğunu, erken seçime gidilebileceğini belirtiyor.

Güven oylaması başarısız oldu

Bu arada, parlamentoda yapılması planlanan, hükümetin ekonomi politikası önergesine ilişkin güven oylamasında yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Oylamaya, 108 milletvekili katıldı.

İktidar koalisyonunda yer alan GERB, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Böyle Bir Halk Var (İTN) partileri ve kabineye dışarıdan destek veren HÖH-Yeni Başlangıç Partisi milletvekilleri oylamayı boykot ederek oylama öncesinde salonu terk etti.

Önergenin parlamentodan geçmesi için 240 üyeli mecliste en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyordu.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Şike yapıldığı dile getirilmişti: Zonguldakspor taraftarlarından 2. Lig talebi

Küme düşen takımın taraftarı TFF'ye seslendi: Bizi lige geri alın
title