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Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, Kadınlar Halk Pazarı Arazisini Satın Almak İçin İhaleye Giriyor

Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, Kadınlar Halk Pazarı Arazisini Satın Almak İçin İhaleye Giriyor
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Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, SGK tarafından satışa çıkarılan eski kadınlar halk pazarı arazisini satın almak için ihaleye katılacaklarını açıkladı. Sıbıç, arazinin yeniden Bulancak halkına kazandırılması konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, SGK tarafından satışa çıkarılan eski kadınlar halk pazarı arazisini satın almak için ihaleye gireceklerini bildirdi.

Sıbıç, satışa çıkarılan arazi üzerinde düzenlediği basın toplantısında, geçmiş dönemlerde borç nedeniyle SGK'ya devredilen arazinin dün SGK tarafından ihale ile satışa çıkarıldığını anımsattı.

Arazinin yaklaşık 3 dönüm olduğunu aktaran Sıbıç, "Burası biliyorsunuz hepimizin yıllardan beri bildiği Bulancak kadınlar halk pazarı olarak bilinen yer, yani Bulancak şehrinin tam göbeği, tam ortası." dedi.

Sıbıç, göreve gelmeden önce arazinin Bulancak halkına kazandırılması yönünde vaadinin bulunduğunu ifade ederek, "Şimdi de Bulancak halkına güvenerek, vatandaşları arkamıza alarak bir yola çıkacağız. Bu yolda da Bulancaklıların mekanlarına sahip çıkmasını istiyorum. Biz burayı aldığımızda parası 1 ay sonra ödenecek. İhale bu akşam sonuçlanacak, ödemesi bir ay sonra yapılacak. Gerekirse tüm Bulancaklıları buraya ortak yapacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
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