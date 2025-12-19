Haberler

GÜNDEM / 19 Aralık 2025

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün Türkiye'de önemli siyasi, ekonomik ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı'nın katılacağı sempozyum, CHP'nin basın toplantısı ve TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri gibi olaylar öne çıkıyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimevi'nde düzenlenecek "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaretinin ardından açıklama yapacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi maddelerinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliğe ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Bölge Kalkınma İdaresi-Kalkınma Ajansı Projeleri ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık Su Arıtma Tesisi Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Karaman/9.30/10.15/11.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ???????Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 28. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni ile Türkmedya Platin Global 100 Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Acil Müdahale Römorkörleri ve Kılavuzluk Hizmet Botları Teslim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Teknopark İstanbul'un teknoloji ve girişimcilik buluşması HASAT 2025'e iştirak edecek.

???????(İstanbul/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı tüketici güven endeksini ve 2024 yılı sosyal koruma istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Gazze konulu toplantıya katılacak.

(Miami) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Kocaelispor, Antalyaspor'u konuk edecek.

(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'de 18. hafta, Esenler Erokspor-Sarıyer müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'u ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen İtalya Süper Kupası'nın ikinci yarı finalinde Bologna ile Inter, Al Awwal Park'ta karşılaşacak.

(Riyad/22.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA / Güncel
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik

Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kira gelirinde istisna daraltıldı
title