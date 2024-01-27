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Buğra Kavuncu Sarıyer'de Ziyaretlerde Bulundu

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Sarıyer'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, Sarıyer Spor Kulübü'nü ziyaret ederek maçı izledi ve İstinye Mahallesi'nde dernekler ve iş yerlerini gezdi. Ayrıca İstanbul'un sorunlarına dikkat çekerek çözüm çalışmaları olduğunu belirtti.

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Sarıyer Spor Kulübü'nü ziyaret eden Kavuncu, Kulüp Başkanı Ercan Çamırcı ile Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan Sarıyer-Karaman FK karşılaşmasını seyretti.

Kavuncu, daha sonra İstinye Mahallesi'ne geçerek, Rize Yemişlik Erenköy Derneği ile İstinyeliler Derneğine ziyarette bulundu.

Dernek ziyaretlerinin ardından iş yerlerini gezen Kavuncu, esnafla sohbet etti.

???????Gazetecilere açıklama yapan Kavuncu, ayağının uğurlu geldiğini ve Sarıyer Spor'un maçı 2-0 kazandığını söyledi. Kavuncu, tarihi bir kulüp olan Sarıyer'in birçok futbolcu yetiştirdiğini kaydetti.

İstanbul'un sorunlarına işaret eden Kavuncu, "Tespit ettiğimiz ana problemler var. Bunlar hiç değişmiyor. İstanbul'un üç ana probleminden biri düzensiz göç. Bir diğeri kentsel dönüşüm. Beraberinde işte deprem riski. Bir diğer problem ulaşım, trafik ve beraberinde otopark." diye konuştu.

Kavuncu, bu sorunlarla ilgili çalışmaları olduğunu belirterek, hep sahada bulunduklarını, İstanbullunun derdine ve ihtiyacına odaklandıklarını söyledi.

İstinyeliler Derneği ziyaretinde de önemli bir konunun gündeme geldiğini kaydeden Kavuncu, "Yine çok önemli ama sadece belediyeyle çözülecek bir mesele değil, devletin el atması gereken bir konu. Bir ablamız geldi. Belli ki içi yanmış, derdi var ve uyuşturucu probleminden bahsetti. Bu da İstanbul'da ciddi şekilde şu anda neredeyse ilkokullara kadar inmiş." dedi.

Kavuncu'ya ziyaretlerinde İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun, Sarıyer İlçe Başkanı İbrahim Temur ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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