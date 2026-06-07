Haberler

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Buğday rekoltesinin 23 milyon tona yaklaşmasını bekliyoruz

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Buğday rekoltesinin 23 milyon tona yaklaşmasını bekliyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, 150 yılın en bereketli yağış dönemi yaşandığını belirterek bu yıl buğday rekoltesinin 23 milyon tona yaklaşmasını beklediklerini açıkladı. Aksaray'da ise dolu yağışı 25 bin dekar alana zarar verdi.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Yaklaşık 150 yılın en bereketli yağış dönemlerinden birini yaşandık. Bu durum özellikle hububat üretimine olumlu yansıdı. Bu yıl buğday rekoltesinin, 23 milyon tona yaklaşmasını bekliyoruz" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde gerçekleşen dolu yağışından etkilenen tarım arazilerinde incelemede bulundu. İnceleme sonrası basın açıklaması yapan Bayraktar, "2025 yılında Türkiye genelinde 1011 doğal afet yaşandı. Kuraklık, don, dolu, sel ve hortum gibi birçok afet, üreticileri olumsuz etkiledi. 2026 yılına daha olumlu beklentilerle girdik. Yaklaşık 150 yılın en bereketli yağış dönemlerinden birini yaşandık. Bu durum özellikle hububat üretimine olumlu yansıdı. Bu yıl buğday rekoltesinin 23 milyon tona yaklaşmasını beklen bekliyoruz" diye konuştu.

25 BİN DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Şemsi Bayraktar, bu yıl son dönemlerdeki sel ve dolu yağışları nedeniyle bazı bölgelerdeki tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirterek, "Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 5 Haziran Cuma meydana gelen dolu yağışı sonrası, ilk tespitlere göre yaklaşık 25 bin dekarlık alanda hububat üretimi zarar gördü. Ayçiçeği üretimimiz zarar gördü. Yonca alanlarımız zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare

Ortalığı karıştıran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım

Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikilip tek kelime etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin'e destek veren müzik festivaline katıldı

Safını her yerde belli ediyor: İsrail'i boykot eden festivale destek
Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü

Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar