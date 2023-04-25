Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi yüzde 130'a yükseltildi

Bosna Hersek hariç tüm ülkelerden yapılan bazı hububat ithalatında gümrük vergisi yüzde 130'a yükseltildi. Karar, 1 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Bazı hububat ithalatında gümrük vergisinin yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre; Birleşik Krallık, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Kosova, Venezuela, D-8 (Endonezya, Bangladeş, İran, Mısır, Malezya, Pakistan, Nijerya) ülkeleri ve tercihli ticaret sistemine (TPS-OIC) dahil ülkeler de dahil olmak üzere bazı hububat ürünlerinin gümrük vergisi yüzde 130'a yükseltildi.

1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak karara göre; bu ülkelerden yapılacak adi ve kızıl buğday, durum buğdayı, mahlut, beyaz ve maltlık arpa, mısır ve darı ithalatında yüzde 130 gümrük vergisi alınacak.

Ayrıca Singapur'dan yapılan çavdar, beyaz arpa, yulaf, mısır (cin mısırı, patlamış mısır) ve darı ithalatına ise yüzde 16,2 gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.