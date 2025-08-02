Buenos Aires, İlk Tamamen Elektrikli Otobüs Hattını Hizmete Sundı

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Arjantin'in başkenti Buenos Aires, mayıs ayında merkezi Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Yangzhou Asiastar Otobüs Limited Şirketi'nin ürettiği 12 adet elektrikli otobüsü iki aylık deneme süresi boyunca kullanarak kentin ilk tamamen elektrikli otobüs hattını hizmete sundu. 2025 yılının ocak ve şubat ayları arasında iki parti halinde sevk edilen elektrikli otobüsler, Jiangsu'dan Buenos Aires'e yaklaşık 20.000 kilometre yol kat etti.

Proje, Çinli şirketin Latin Amerika pazarında büyüme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirildi. Kullanılan Çin yapımı elektrikli otobüsler, Çin'in küresel kalkınma için yeni enerji teknolojilerini paylaşma konusundaki kararlılığını gösteriyor.