Bucak'ta Ziraat Mühendisinden Aronya Yetiştirme Başarısı

Burdur'un Bucak ilçesinde ziraat mühendisi Semih Demirel, köydeki bahçesinde yetiştirmeye başladığı ve halk arasında "süper meyve" olarak adlandırılan aronyayla ilgili yüksek lisans çalışması yapıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü mezunu olan Demirel, 3 yıl önce memleketi Bucak'a bağlı Gündoğdu köyünde 5 dekar tarlaya 1300 aronya fidanı dikti.

Küçük, siyah veya mor renkte üzüm tanelerine benzeyen salkımlar halinde meyve veren aronya, bölgenin iklim şartlarına uyum sağladı.

Demirel, AA muhabirine, lisans eğitimi aldığı dönemde okuldaki hocalarıyla konuşurken aronya bitkisinin bölgede yetiştirilmesinin uygun olacağına karar verdiklerini söyledi.

Aronyanın pH değerinin geniş olduğunu belirten Demirel, "Denemesini yaptık. Rabb'im nasip etti, başarılı olduk. Hatta şu anda da Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisansımı 'Tıbbi Aromatik Bitkiler, Üzümsü Bitkiler' üzerine yapıyorum. Bahçe Bitkileri Bölümü'nde tez aşamasındayız. Bu bahçede tezimizi devam ettiriyoruz. Aronyayla ilgili yüksek lisans tezim Bahçe Bitkileri Bölümü'nde tek olacak." diye konuştu.

"Ağaç başı 8-10 kilogram verim bekliyoruz"

Demirel, Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı fizibilite raporunda aronyadan ikinci, üçüncü yıllarda da verim alınabileceğinin belirtildiğini anımsattı.

Meyvenin ilk yıllardan itibaren yanlardan gelen dallarla çalı gibi büyüdüğünü anlatan Demirel, "Bu sene üçüncü yılı, geçen senenin ana dalları bu sene meyve veriyor. Seneye dalların hepsi meyve verecek. Dördüncü, beşinci yılında her ağaç başı 8-10 kilogram verim bekliyoruz." dedi.

Aronyanın ülke genelinde pek bilinmediği için satışında problem yaşadıklarını ifade eden Demirel, toptancısının çok fazla olmadığını kaydetti.

Dondan etkilenmiyor

Bölgelerinde zirai don sorunu olduğunu hatırlatan Demirel, "Zirai don felaketi meydana gelince bitkilerimiz yüzde 80, yüzde 90, belki yüzde 100'e varan oranda azalma gösteriyor ve verim alamıyoruz. Hocalarımızla konuşurken aronyanın dondan etkilenmediğinden, nisan-mayıs sonu gibi çiçek açmasından bahsettik. Bölgemizde uyumlu olduğu için dikim kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Demirel, kendi bahçelerinde ve çoğu aronya bahçesinde kimyasal hiçbir ürün kullanılmadığını, ürünlerin organik olduğunu sözlerine ekledi.