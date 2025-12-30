Buca'da maaşlarını alamayan işçiler eylemde

İZMİR'de Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığını belirtip, başladıkları eylemi sürdürüyor. Bugün itibarıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ana birimlerde iş bırakıldı.

Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle başladıkları eyleme sürüyor. Maaşlarının yatmaması nedeni ile Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere neredeyse tüm birimlerde iş bırakıldı. Böylece ilçede dün itibarıyla çöpler yeniden toplanmamaya başladı. DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar Buca Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

'BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZ BORCUN İÇİNDE'

Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, yaptığı açıklamada, "Buca işçisi yaklaşık 1,5 sene zaten alacaklarını zamanında alamadı. Geçen son 4 aydır da maaşını, erzak fişlerini, mesailerini alamıyor. Bütün arkadaşlarımız borcun içinde. Hepsinin kredi borcu artmış, evine ekmek götüremeyen bir işçi kitlesi oluşmuş. Geçmişte 7 günlük bir eylemden sonra 2 aylık maaşını birlikte alıp, ondan sonraki sürecini de taahhüde bağlamış ve 3 ay boyunca ücretlerimizin belli bir kısmını aldık. Şu an kasım ayının maaşını aralık ayının 15'i ile 20'si arasında almamız gerekirken alamadık. Alamadığımız için de eyleme çıktık. Bugünse hem erzak fişlerimizin hem de mesailerinin tamamının yatması gerekiyordu" dedi.

'VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI'

Yıldız, "5 Ocak'a kadar bütün alacaklarımızın ödenmesi, ocak ayının maaşının zamanında yatması gerekiyor. Maalesef Belediye Başkanı'mız bizi hiç yanıltmadı. Verdiği sözü tutmadı. Taahhütnamedeki imzasına sahip çıkmadı. Ancak temizlik işlerinin taahhütnamedeki maaşını yatırıp, hukuki anlamda bizi belli anlamda sıkıştırmış olabilirler. Ama bu da bizi tutmaya yetmiyor. Biz de bunun karşısında anaokullarımız, yemekhane topyekun bir iş bırakma sürecini başlattık. Herkes yılbaşında evinde ailesiyle olacakken, buradaki işçilerin yarısından fazlası evine ekmek götüremeyecek. Çocuğuna hediye götüremeyecek. Sosyal medyada herkesin gördüğü gibi Belediye Başkanı'mız Görkem Duman, maalesef şu an yurt dışında tatilde ama temsil ettiği kurum işçileri burada soğukta, karda, kışta, kıyamette alacaklarını almak için son sesiyle bağırmaya, sesini duyurmaya çalışıyor. Şu anda yemekhane, anaokulu, kreşler, ulaştırma, veteriner gibi birimlerimize bugün içinde de kalan paralar yatmazsa kreşlerin, anaokulların tamamı, veterinerinin zaruri olan kısmının dışındakinin tamamı, ulaştırmanın tamamını iş bırakacak. Şu anda temizlik işleri ile ilgili hukuki bir sürecimiz var. Sonuca göre dünkü kararımız geçerli olup temizlik işleri de iş bırakmaya devam edecek" diye konuştu. AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır ise yaptığı açıklama ile işçilerin eylemini desteklerini belirtti. Sağır ayrıca yurt dışında tatil olduğu belirtilen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı da eleştirdi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,