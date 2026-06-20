Btp Sözcüsü Önder: Amerika'nın Projesi, Türkiye'yi Büyütüyoruz Derken Bölmektir

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikalarını eleştirerek, "Amerika'nın projesi Türkiye'yi büyütmek değil, Türkiye'yi adeta suni bir şekilde şişirip patlatmaktır. Türkiye'yi büyütüyoruz derken bölmektir" dedi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Orta Doğu politikaları ile ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın son dönemde gündeme getirdiği "Osmanlıcılık" söylemlerini değerlendirdi. ABD'nin hedefinin Türkiye'yi güçlendirmek değil, uzun vadede ülkenin üniter yapısını zayıflatmak olduğunu öne süren Önder, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amerika ile İran arasında imzalar atıldı. Mütabakat metnine baktığımız zaman Amerika'nın çok şey kaybettiği, İran'ın kazanım elde ettiği görülüyor. Amerika için en büyük kayıp yenilmez imajının yerle bir olmasıdır. Geçmişte Orta Doğu devletleri, Körfez ülkeleri Amerika için çok önemli müttefiklerdi. Bu ülkeler ABD'ye, 'Başımıza bir sıkıntı gelse bizi korur' diye bakıyorlardı ama bugünse, 'Amerika kendisini koruyamıyor. Bizi nasıl koruyacak?' demeye başladılar. Amerika'nın Orta Doğu'da gücünü ve varlığını koruması zor. Bu nedenle Amerika bölgeden çekilmeyi düşünüyor. Bölgeden çekilirken de yerine vekil güç bırakmak istiyor. Kendi menfaatlerini koruyacak, projelerinin sekteye uğramasına engel olmayacak bir vekil güç. Türkiye, vekil güç olmaya namzet."

"ABD'NİN PROJESİ TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEK DEĞİL SUNİ BİR ŞEKİLDE ŞİŞİRMEK"

Gördüğümüz kadarıyla ABD Türkiye'den iki şey istiyor. Birincisi, Amerikan doları. Belki de bu savaşla birlikte Amerika'nın en büyük kaybı, petrodolar sisteminin tehdit altında olması ve Amerikan dolarının dünya ticaretinde ve rezerv para olma özelliğinde azalma yaşanmasıdır. Bunu sağlamak için Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ve diğer ülkelerle enerji anlaşmaları, çeşitli anlaşmalarla birlikte Amerikan dolarının ticarette kullanılması ve rezerv para olmasına aracılık ettiğini, buna hizmet ettiğini gözlemliyoruz.

Öte taraftan da içeride ve bölgede, Türkiye'nin PKK ve uzantılarıyla barışmasını; Osmanlı coğrafyasında Türkiye'nin hakim güç olacağını, yeni Osmanlı ile birlikte bir ağabey rolünü Türkiye'nin üstleneceğini Türkiye'nin önüne koyuyorlar. Ama ön şart olarak da PKK ve uzantılarıyla Türkiye'nin barışmasını istiyorlar. Bunu sağlamak için de içeride iktidarın bir dizi adım attığını görüyoruz. Buradan iktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Amerika'nın projesi Türkiye'yi büyütmek değil, Türkiye'yi adeta suni bir şekilde şişirip patlatmaktır. Türkiye'yi büyütüyoruz derken bölmektir. Kürt, Türk, Arap kardeşliği derken üniter yapımızın, milli birliğimizin temeline dinamit koymaktır. Lütfen bu senaryoda rol almaktan, bu senaryoyu ülkemiz için bir kazanım olarak görmekten vazgeçin. Milli birliğimizi tehdit edecek bu senaryodan uzak durun."

Kaynak: ANKA