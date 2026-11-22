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BRÜKSEL, 22 Kasım (Xinhua) -- Brüksel Havalimanı, bazı hava trafik kontrolörlerinin ülke genelinde düzenlenecek greve katılmayı planlaması nedeniyle pazartesi günü çok sayıda uçuşun iptal edilebileceğini duyurdu. Grev, Belçika federal hükümetinin kemer sıkma önlemlerine karşı düzenlenecek.

Belçika hava trafik kontrol sağlayıcısı Skeyes'in kontrolörlerin greve katılacağını duyurmasının ardından cumartesi günü açıklama yayımlayan havalimanı, 23 Kasım'daki faaliyetlerinde önemli aksamalar yaşanabileceğini belirtti.

Skeyes'ten yapılan açıklamada, pazartesi günü yerel saatle 07.00-21.00 arasında Belçika havalimanlarında ve şirketin sorumluluğundaki hava sahasında normal hava trafik kontrolü hizmetlerinin sürdürülemeyeceği kaydedildi.

Şirket, bu saatler arasında normal hava trafiğinin güvenli şekilde yönetilmesi için personel sayısının yetersiz kalacağını açıkladı. Açıklamada, yalnızca acil durumlar ve güvenlik açısından kritik uçuşlar için zorunlu asgari hizmetlerin verileceği belirtildi.

Brüksel Havalimanı, havayolu şirketlerinin etkilenen yolcularla doğrudan iletişime geçerek seçeneklerini ileteceğini, uçuş iptallerinin ise havalimanının internet sitesinde yer alacağını aktardı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Brüksel Havayolları, grev kararının son derece geç duyurulmasından derin üzüntü duyduğunu bildirdi. Havayolu şirketi, bu son dakika açıklamasının havayolu şirketleri, havalimanları ve operasyonel ortakların yeterli hazırlık yapmasını ve yolcular üzerindeki etkiyi en aza indirmesini olağanüstü derecede zorlaştıracağını vurguladı.

Belçika'nın üç büyük işçi sendikası, federal hükümetin kemer sıkma önlemlerini protesto etmek amacıyla pazartesi günü ülke genelinde bir gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua