Haberler

Brüksel Bölge Hükümeti, Saint-Josse Belediyesi için zorunlu vesayet süreci başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brüksel Bölge Hükümeti, 30 milyon avro bütçe açığı ve mali usulsüzlükler nedeniyle Saint-Josse-ten-Noode Belediyesi hakkında zorunlu vesayet prosedürü başlattı. Türk kökenli Belediye Başkanı Emir Kır kararı 'saygısızlık' olarak nitelendirdi.

Brüksel Bölge Hükümeti, mali yönetimdeki eksiklikler ve yasa dışı uygulamalar gerekçesiyle Saint-Josse-ten-Noode Belediyesi hakkında zorunlu vesayet prosedürü başlatma kararı aldı.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Brüksel Yerel Yönetimler Bakanı Ahmed Laaouej tarafından yapılan açıklamada, Brüksel Başkent Bölgesi'ne bağlı 19 belediyeden biri olan Saint-Josse'un toplam bütçe açığının 30 milyon avroya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Brüksel Yerel Yönetimler İdaresinin yaklaşık bir yıldır yaptığı incelemelerde, Saint-Josse'un mali yönetiminde ciddi eksiklikler tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca 2025'ten bu yana Brüksel Bölge Hükümetinin, belediyenin personel maaşlarını ödeyebilmesi için Belediye Hazineleri Bölgesel Yeniden Finansman Fonu aracılığıyla toplam 21 milyon avroluk kısa vadeli kredi sağladığı aktarılan açıklamada, belediyenin bu kredileri geri ödeyemediği ve dün 7 milyon avroluk bir kredinin ödemesinin ertelenmesi için yeni başvuruda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, muhasebe kayıtlarında gelirlerin olduğundan fazla gösterilmesi, şeffaflık kurallarına uyulmaması, idari yönetimde düzensizlikler ve personel yönetiminde hatalar bulunduğu belirtildi.

Belediyede uzun süredir saymanın bulunmadığı, işe alım süreçlerinin de kurallara uygun yürütülmediği savunulan açıklamada, bu gerekçelerle belediye vesayetine ilişkin düzenlemenin 18. maddesinin devreye konulduğu duyuruldu.

Saint-Josse Belediyesinin Türk kökenli Başkanı Emir Kır ise karara ilişkin yaptığı açıklamada, kararın objektif dayanağını görmek istediğini söyledi.

Kararı, "belediyeye, yerel demokrasiye ve özellikle belediye sakinlerine saygısızlık" olarak nitelendiren Kır, belediyenin hükümete tüm doğru bilgileri sağladığını belirtti.

Söz konusu prosedüre göre belediyeye, tespit edilen eksiklikleri gidermesi için belirli süre tanınıyor. Süreç kapsamında en erken 6 ay içinde kayyum benzeri vesayet yönetimi atanabiliyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor

İran ile müzakerelerde umutlandıran iddia! Gözler şimdi Trump'ta

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

Yarış atına doğru yaklaşırken başına geleceklerden habersizdi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

Kral ve kraliçe de olsalar ayrı muamele görmediler
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e sürpriz telefon! Açmayınca mesaj gönderdi
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP'de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?