Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Brüksel'de esnaf yağma endişesiyle yarınki gösteri öncesi vitrinlerini kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brüksel'de esnaf, yarın kent merkezinde beklenen gösteri öncesi yağma ihtimaline karşı mağaza vitrinlerini ahşap panellerle kapatıyor. Rue Neuve'deki mağazaların neredeyse tamamı kapatılırken, 9 ve 17 Ekim gösterilerinde yağmalanan spor ve ayakkabı mağazaları hedef alınmıştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de esnaf, yarın kent merkezinde düzenlenmesi beklenen gösteri öncesinde yağma ihtimaline karşı mağazaların vitrinlerini ahşap panellerle kapatarak güvenlik önlemlerini artırıyor.

Sosyal medya platformlarında yarın için yapay zekayla üretilmiş çok sayıda eylem çağrısı dolaşırken, kentin önemli alışveriş caddelerinden Rue Neuve'deki mağazaların neredeyse tamamının vitrinleri ahşap panellerle kapatıldı.

9 ve 17 Ekim'deki gösteriler sırasında ünlü spor ve ayakkabı mağazalarının yağmalanmasının ardından hafta başında birkaç mağazada görülen önlem, kentteki diğer alışveriş noktalarına da yayıldı.

Mağazalarda ayrıca gündüz ve gece görev yapmak üzere ilave güvenlik görevlisi tutulduğu, bazı markaların kentin daha lüks alışveriş noktaları olan Avenue Louise ve Porte de Namur'daki şubelerinde de güvenlik önlemlerini artırdığı öğrenildi.

Önceki gösterilerde de mağazalar yağmalanmıştı

Brüksel'de 9 ve 17 Ekim'deki gösteriler sırasında bazı mağazalar yağmalanmış, Rue Neuve'deki ünlü spor ve ayakkabı mağazaları hedef alınmıştı.

Kentte 17 Ekim'de eğitim maliyetleri ve yükseköğretime erişimi zorlaştıracağı düşünülen reformlara karşı düzenlenen gösteride polis ile bazı göstericiler arasında arbede yaşanmış, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Fransa'da da aynı gün hayat pahalılığı ve eğitim alanındaki sorunlara karşı düzenlenen gösteriler sırasında Paris dahil çeşitli kentlerde şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Canlı bahiste 7 saniyelik gecikme oyunu! Milyonlarca liralık vurgunda 8 gözaltı

Canlı bahiste "7 saniye" oyunu! Vurdukları para inanılmaz
Milas Belediyesi'nde 2,5 milyar liralık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi

2,5 milyarlık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan ve oğlu adliyede
İsraillilere şok saldırı! Netanyahu tam abluka talimatı verdi

Batı Şeria'da Netanyahu'yu tutuşturan olay! Anında talimat verdi
Böyle bir şey nasıl olabilir? İki farklı seçim anketi yapıldı, ikisinin de birbiriyle alakası yok

İki farklı firma seçim anketi yaptı, çıkan sonuç şaşırttı

Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Ölü ve yaralılar var
Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor