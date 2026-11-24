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BRÜKSEL, 24 Kasım (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de hükümetin kemer sıkma önlemlerini ve satın alma gücündeki düşüşü protesto eden göstericiler, 23 Kasım 2026.

Belçika Başbakanı Bart de Wever pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçici bütçe düzenlemeleri yürürlüğe girmeden önce bütçe konusunda anlaşmaya varılamaması halinde hükümetinin ülkeyi yönetemeyecek duruma geleceği uyarısında bulundu.

Söz konusu uyarı, hükümetin kemer sıkma politikalarını ve alım gücündeki düşüşü protesto etmek amacıyla Brüksel'de düzenlenen gösteri sırasında geldi.

Polisin verilerine göre yaklaşık 50.000 kişinin katıldığı gösteriyi Belçika'nın üç büyük sendikası düzenlerken gençlik grupları ve sivil toplum kuruluşları da eyleme destek verdi. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua