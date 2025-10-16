Brown Üniversitesi, Trump Yönetiminin Sözleşmesini Reddetti

ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesi, Başkan Donald Trump yönetiminin, kampüs politikalarının değiştirilmesi karşılığında federal fonlara öncelikli erişimi öngören sözleşmesini reddettiklerini duyurdu.

The Hill'in haberine göre, Brown Üniversitesinden, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkedeki 9 üniversiteye çok maddeli bir sözleşme imzalama çağrısına ilişkin açıklama yapıldı.

Üniversitelerin kampüs politikalarını değiştirmeleri karşılığında federal fonlara öncelikli erişim elde etmelerini öngören bu sözleşmenin "akademik özgürlüğü kısıtlayacağı" konusunda endişeli olunduğu belirtilen açıklamada, sözleşmenin imzalanmayacağı bildirildi.

Öte yandan açıklamada, federal hükümetle işbirliği yapmaya istekli olunduğu ve yükseköğretimin iyileştirilmesi konusunda kararlı olunduğu aktarıldı.

Yönetimin çağrıda bulunduğu 9 üniversiteden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü de (MIT) 11 Ekim'de, bu sözleşmenin desteklenmeyeceğini bildirmişti.

ABD'den "Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Sözleşmesi"

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi 2 Ekim'de, yükseköğretim kurumlarının standartlarını ve performansını artırmayı amaçlayan "Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Sözleşmesi" başlıklı 10 maddelik geniş kapsamlı bir belge yayımlamıştı.

Sözleşme kapsamında ırk veya cinsiyete dayalı kabul uygulamalarını yasaklama, beş yıl boyunca öğrenim ücretlerini dondurma, uluslararası lisans öğrenci sayısını sınırlama, standart sınav şartı getirme ve notların şişirilmesini ele alma gibi şartları kabul eden okulların "önemli federal fonlara öncelikli erişim hakkı" elde edeceği belirtilmişti.