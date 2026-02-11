Haberler

Britney Spears müzik kataloğunun haklarını yaklaşık 200 milyon dolara sattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pop ikonu Britney Spears, müzik yayıncısı Primary Wave'e tüm müzik kataloğunun haklarını yaklaşık 200 milyon dolara devretti. Spears, müzik endüstrisine geri dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Pop yıldızı Britney Spears'ın, tüm müzik kataloğunun haklarını yaklaşık 200 milyon dolara sattığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre 44 yaşındaki şarkıcı Spears, 30 Aralık 2025'te yapılan anlaşma kapsamında müzik kataloğunu yaklaşık 200 milyon dolar karşılığında müzik yayıncısı Primary Wave'e devretti.

Spears, Ocak 2024'te yaptığı açıklamada, müzik endüstrisine "asla geri dönmeyeceğini" belirtmişti.

Dünya genelinde 150 milyondan fazla albüm satışı bulunan Spears'ın kataloğunda, dokuz albümü yer alıyor.

Primary Wave, daha önce Notorious B.I.G., Prince ve Whitney Houston'ın haklarını da satın almıştı.

Son yıllarda Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake ve Shakira gibi yüksek profilli sanatçılar da müzik kataloglarını satmıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi

Valilikten Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı