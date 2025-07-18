BRICS Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu'nda Yeni Rapor Yayınlandı

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen forumda, 'BRICS İşbirliği: Küresel Güney'in Ortak İlerlemesini Desteklemek' başlıklı rapor açıklandı. Rapor, Xinhua Enstitüsü tarafından hazırlandı.

RİO DE JANEİRO, 18 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu'nda yayımlanan "BRICS İşbirliği: Küresel Güney'in Ortak İlerlemesini Desteklemek" başlıklı rapor, 15 Temmuz 2025.

Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu olan Xinhua Enstitüsü tarafından hazırlanan rapor çarşamba günü Rio de Janeiro'da düzenlenen forum sırasında yayımlandı. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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