Brezilyalı eski futbolcu Kaka, Çin'deki Köy Süper Ligi'ni ziyaret etti

ÇEKİM TARİHİ: 27 Mayıs 2024

1. Guizhou eyaletindeki Köy Süper Ligi'ni ziyaret eden Brezilyalı eski futbolcu Kaka'nın çeşitli görüntüleri

5. Maçı izleyen seyircilerin çeşitli görüntüleri

Brezilyalı eski futbolcu Kaka, Çin'in Guizhou eyaletindeki Rongjiang ilçesinde düzenlenen Köy Süper Ligi'ne Pazartesi günü bir ziyaret gerçekleştirdi.

"Cun Chao" olarak da bilinen ve 20 takımın yer aldığı Köy Süper Ligi, 2023 yılında popülerliği, mütevazi yapısı ve eğlenceli atmosferiyle Çin'de ve dünyada gündeme oturdu.

Ziyareti sırasında sıcak şekilde karşılanan Kaka'ya yerel Miao halkı el yapımı batik atkı ve batik ceket gibi hediyeler sundu.

"Buraya gelmek ve bu sıcak karşılamayı, insanların ilgisini ve sevgisini görmek çok güzel bir sürpriz oldu. Benim için Çin'de farklı bir şehri keşfetmek, buradaki insanlarla birlikte olmak ve keyifli vakit geçirmek harika bir deneyimdi."

Kaka, Rongjiang'da kaldığı süre boyunca ilçedeki ilkokullardan öğrencilerin oynadığı bir maçı da izledi.

"Bence futbolu genç nesle tanıtmak gerçekten çok önemli. Bizler Brezilya'da futbol oynayarak büyüdük. Sahilde, arkadaşlarımızla, evde futbol oynardık. Yani futbol bizim kültürümüzün bir parçası. Bugün burada gördüğüm şey de aynı. Kızların futbol oynadığını ve hayallerinin peşinden koştuğunu görmek bence muhteşem."

İtalyan öğrenci Marco Segatto, eğitim amacıyla Mart ayında Guizhou eyaletine gelmiş.

"Buraya Kaka için geldim. Kaka, AC Milan'da oynuyordu ve evime çok yakındı. Çocukluğumda okuldaki tüm sınıf arkadaşlarım Kaka forması giyerdi. Bence çok iyi bir etkinlik çünkü stadyum harika. Ayrıca, futbol oynarken dağlara ve etrafınızdaki güzelliklere bakıyorsunuz. Çok iyi bir deneyimdi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Rongjiang ilçesinden bildiriyor. (XHTV)