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Brezilya 90+6'da Japonya'yı Geçerek Son 16'ya Yükseldi

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Japonya'nın 29. dakikada Sano ile öne geçtiği maçta Brezilya, Casemiro ve Martinelli'nin golleriyle galibiyete ulaştı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Japonya'nın 29. dakikada Sano ile öne geçtiği maçta Brezilya, 56'ncı dakikada Casemiro ve 90+6'ncı dakikada Martinelli'nin golleriyle tur biletini aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya karşı karşıya geldi. Japonya'nın öne geçtiği mücadelede Brezilya, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Mücadelede Japonya, 29'uncu dakikada Sano'nun ceza sahası dışından yerden köşeye gönderdiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Japonya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Brezilya, 56'ncı dakikada skora denge getirdi. Gabriel'in arka direğe yaptığı ortada Casemiro kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında baskısını artıran Brezilya, 90+6'ncı dakikada Martinelli'nin golüyle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde skor değişmedi ve Brezilya, Japonya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Bu sonuçla Brezilya turnuvada yoluna devam ederken, Japonya'nın 2026 Dünya Kupası serüveni sona erdi.

Kaynak: ANKA
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