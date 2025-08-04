Brezilya Ekonomik Yaptırımlara Karşı Çıkıyor

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Brezilya Devlet Başkanı'nın Özel Danışmanı Celso Amorim, ABD'nin Brezilya'dan Rus petrol ithalatını durdurma talebine karşı çıkarak, ekonomik yaptırımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmadıkça kabul edilemeyeceğini belirtti.

SAO PAULO, 4 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı'nın Özel Danışmanı Celso Amorim, diğer ülkelerle olan ticari ilişkileri nedeniyle Brezilya'ya ekonomik yaptırım uygulanmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

ABD'nin Brezilya'dan Rus petrol ithalatını durdurması yönündeki talebine karşı Amorim cumartesi günü CNN Brezilya'ya yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmadıkça, her durumda ekonomik yaptırımlara karşıyız" dedi.

Hafta başında Brezilyalı milletvekilleriyle bir araya gelen ABD'li milletvekilleri, Brezilya'nın ihraç ettiği ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50 oranında düşürülmesine yönelik devam eden müzakereler çerçevesinde Brezilya'dan Rus petrol ithalatını azaltma ve hatta durdurma talebinde bulunmuştu.

Gümrük vergisi anlaşmasına varmak için enerji politikalarına ilişkin ABD'nin dile getirdiği koşulları kabul etmeyeceklerini belirten Amorim, jeopolitik amaçlar için ekonomik baskılara karşı olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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