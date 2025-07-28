Brand Week Istanbul 2023: İlham Verici Konuşmalar ve Ödüllerle Dolu

Yaratıcı endüstri ve iş dünyasından başarılı isimleri bir araya getiren "Brand Week Istanbul", bu yıl 13. kez 10-14 Kasım arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu sene "Brand New World" temasıyla düzenlenecek etkinlik, ilham verici konuşmalar, önemli projeler ve içeriklerle izleyicisini karşılayacak.

Ekonomiden kültüre, teknolojiden toplumsal yapıya kadar birçok dinamiğin tartışılacağı hafta boyunca, dünyanın dört bir yanından gelen fikir liderleri sahnede olacak.

Program kapsamında "Senna", "Amy" ve "Diego Maradona" belgesellerinin Oscar ödüllü yönetmeni Asif Kapadia, anlatının gücü ve modern medyada gerçekliğin temsili üzerine bir konuşma yapacak.

Grammy ödüllü sanatçı Stefan Sagmeister, "Büyük Balığı Yutmak" kitabının yazarı Adam Morgan, Afgan aktivist ve sanatçı Sonita Alizadeh de bu yıl konuşmacılar arasında yer alacak.

Brand Week Istanbul Felis Ödülleri, Lovemarks, Fark Yaratan Kadınlar gibi sektörün prestijli ödül programlarının yanı sıra her yıl olduğu gibi bu yıl eğitimi de merkezine alıyor.

Programda Insight Academy ilk kez katılımcılarla buluşacak. Bekir Ağırdır tarafından tasarlanan üç günlük program, veriyi anlamak ve eyleme dönüştürmek isteyenleri ağırlayacak.

İhsan Özçıtak'ın küratörlüğünde tasarlanan Brand Academy ve Berkant Avcı'nın stratejik vizyonuyla güncellenen Strateji Akademisi de katılımcılarla buluşacak.

Brand Week Istanbul'un sağlık ve iyileşmeye odaklanan özel alanı Healing Hall, bu yıl "Yeni Dünyada Yeni Sağlık" mottosuyla dördüncü kez düzenlenecek. Healing Hall, bilim, teknoloji ve insan odaklı yaklaşımlarla sağlığın geleceğine ev sahipliği yapacak.

Tüm programlara dair detaylı bilgiye "brandweekistanbul.com" adresinden ulaşılabilir.