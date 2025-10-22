Haberler

bp, Namibya Açıklarındaki Petrol ve Doğalgaz Rezervlerini Açıkladı

Güncelleme:
İngiliz enerji şirketi bp, Namibya kıyılarında bulunan Orange Havzası'nda 4 bin 500 metre derinlikte yeni petrol ve doğalgaz rezervleri keşfetti. Mükemmel petrofiziksel özelliklere sahip rezervlerin detaylı miktarları açıklanmadı.

CAPE İngiliz enerji şirketi bp, Afrika ülkesi Namibya açıklarında petrol ve doğalgaz bulunduğunu açıkladı.

bp'den yapılan yazılı açıklamada, Namibya kıyılarından yaklaşık 230 kilometre açıkta yer alan Orange Havzası'nda, 4 bin 500 metre derinlikte petrol ve doğalgaz rezervi tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin mükemmel petrofiziksel özelliklere sahip olduğu ve su temasının gözlemlenmediği belirtildi.

Keşfedilen sahalarda elde edilen rezervin zengin hidrokarbon içeriğine dikkati çekilen açıklamada, tahmini rezerv miktarlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, bu keşfin, bu yılın başlarında Namibya ve Angola'da keşfedilen petrol ve doğalgaz rezervlerinin ardından 2025 yılında kıtadaki üçüncü büyük hidrokarbon keşfi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
