Bozüyük'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bozüyük Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte sporcular Amatör Spor Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli spor faaliyetleri gerçekleştirdi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yaldız, yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında sporcular ve antrenörlerin birlikteliğiyle halkın ve gençlerin dikkatini çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirterek, sporun toplum genelinde yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve farklı sportif faaliyetlerin teşvik edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA