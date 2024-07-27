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Atık suları denize deşarj ettiler! Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin TL'lik ceza kesildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suların denize deşarj edildiği tespitinin ardından çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uyguladı ve adli süreç başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır."

Atık suları denize deşarj ettiler! Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin TL'lik ceza kesildi

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Bozcaada Ekonomi Güncel Haberler

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