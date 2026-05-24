Boyabat'ta canlı hayvan pazarı açıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarı açıldı. Besiciler kurbanlıklarını sergilerken, vatandaşlar bütçelerine uygun hayvan bulmak için pazarlık yapıyor. Belediye Başkanı Hasan Kara, güvenli alışveriş için pazarın hizmete sunulduğunu belirtti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarı açıldı.

Boyabat ve çevresinden gelen besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları alıcıların beğenisine sunuyor.

Pazar alanında dolaşan vatandaşlar ise bütçelerine uygun kurbanlığı bulabilmek için fiyat sorup beğendikleri kurbanlıklar için besicilerle pazarlık yapıyor.

Kurbanlıklar belediye görevlisi veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek içeri alınırken, veterinerler istek olduğunda da vatandaşlara bilgilendirmede bulunuyorlar.

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada,

"Boyabat Belediyesi olarak, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yetiştiricilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için hayvan pazarımızı hizmete sunduk" diye konuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
