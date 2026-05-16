Boyabat'ta Gençlik ve Spor Festivali yapıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen festivalde resim sergisi, spor ve müzik etkinlikleri yapıldı. Kaymakam ve belediye başkanı da katıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi.

Boyabat Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Şehir Stadı'nda düzenlenen programda Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleriyle birlikte kursiyer öğrenciler tarafından hazırlanan resim, el işleri ürünler sergilenip, spor ve müzik etkinlikleri gerçekleştirildi.

"Hareket et, keşfet, eğlen, birlikte daha güçlüyüz" parolasıyla düzenlenen festivalde müzik dinletisi, minyatür kale futbol, ayak tenisi, okçuluk, badminton, parkur, tenis ve halat çekme ve geleneksel oyun stantları gibi spor etkinlikleri yapıldı.

Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hasan Kara da festival alanına gelerek sergileri gezip, oyun ve gösterileri izledi.

Öğretmen ve öğrencilerden etkinliklerle ilgili bilgi alıp sohbet eden Yılmaz, emeği geçenleri tebrik etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, etkinliklere yoğun katılım gösterildiğini belirterek, "Etkinlikler yarın Tarihi Orta Çarşı'da yapılacak bisiklet turu ile devam edecektir. Tüm halkımızı yarınki etkinliğe de bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
