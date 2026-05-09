Eski Botsvana Devlet Başkanı Festus Mogae hayatını kaybetti

Botsvana'nın üçüncü devlet başkanı olarak görev yapan Festus Mogae, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Ülkede üç günlük yas ilan edildi ve ulusal bayraklar yarıya indirilecek.

CAPE Afrika ülkesi Botsvana'da 1998-2008 yıllarında devlet başkanlığı görevini üstlenen Festus Mogae, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko, yaptığı açıklamada, ülkenin üçüncü devlet başkanı olan Mogae'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkede üç günlük yas ilan edildiğini belirten Boko, "Botsvana Cumhuriyeti'ne yaptığı büyük katkılardan dolayı Festus Mogae'nin onuruna ulusal bayraklar üç gün boyunca yarıya indirilecek." ifadelerini kullandı.

Elmas zengini ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayan bir teknokrat olarak bilinen Mogae, 1989-1998 yıllarında Maliye Bakanlığı görevini yürüttü.

Botsvana'yı üçüncü devlet başkanı olarak 1998-2008'de yöneten Mogae, yolsuzluk karşıtı tutumuyla ve özellikle HIV/AIDS salgınına karşı erken ve açık tavır alan ilk Afrikalı liderlerden biri olarak öne çıkmıştı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
