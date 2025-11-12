Botsvana'dan Türkiye'ye Güçlü Mesaj: İşbirliği ve Ortaklık Beklentisi

Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale, Türkiye'nin, dünyaya barış getirmek için çok çaba sarf ettiğini belirterek, "Tüm arabuluculuk çabaları bizimle aynı frekansta. Biz, dış politikada insan hakları odaklı yaklaşım benimsemiş bir hükümetiz, yani çatışmaların barışçıl çözümü konusunda güçlü inancımız var." dedi.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Butale, Türkiye ile ilişkilerinin "mükemmel" olduğunu söyledi.

Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın Botsvana'yı ziyaret etmesini beklediklerini belirten Butale, "Yeni hükümet olarak bunu fırsat olarak görüyoruz ve çok heyecanlıyız çünkü Türkiye'nin kalkınma, sanayileşme ve istihdam yaratma konusunda katettiği yol, bizim de başlamak üzere olduğumuz bir yol ve Türkiye'den öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Butale, Türkiye'nin Botsvana'da büyükelçiliği bulunduğunu, ülkesinin de en kısa sürede Ankara'da elçilik açacağını dile getirdi.

Türkiye'yi, dünyadaki rolü dolayısıyla ortaklık kurabilecekleri gelişmiş bir ekonomi olarak gördüklerini vurgulayan Butale, şöyle devam etti:

"Türkiye, dünyaya barış getirmek için çok çaba sarf ediyor ve tüm arabuluculuk çabaları bizimle aynı frekansta. Biz, dış politikada insan hakları odaklı yaklaşım benimsemiş bir hükümetiz, yani çatışmaların barışçıl çözümü konusunda güçlü inancımız var. Bizim için önemli olan değerler, Türkiye'nin benimsediği ve tüm dünyada benimsenmesini sağlamaya çalıştığı değerler. Bu nedenle bu ilişkinin bizim için çok faydalı olacağına inanıyoruz."

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki eşit ortaklık yaklaşımını olumlu karşıladıklarına işaret eden Butale, "Bu bir kazan-kazan durumu. Bu bir ortaklık, her iki tarafın da sonuçta fayda sağlayacağı bir işbirliği. Sömürüye yer bırakmayan bir ortaklık. Beceri transferine ve büyümeye olanak tanıyan bir ortaklık." dedi.

"Daha fazla Türk şirketinin Botsvana'ya gelmesini istiyoruz"

Butale, ülkesinin mineral açısından zengin ancak uzun süredir elmasa bağımlı olduğunu belirterek, "Ekonomimizi çeşitlendirmek istiyoruz ve bu nedenle işbirliğimiz ve ortaklığımız açısından dikkatli davranıyoruz. Aynı zamanda, her şeyi ithal ettiğimiz tek bir tüketim ekonomisinden uzaklaşmak istiyoruz. Türkiye'nin tekstil, tarım, madencilik ve savunma alanlarındaki endüstriyel altyapısı... Tüm bu sektörler, Türkiye ile işbirliği ve ortaklık kurmak istediğimiz sektörler." ifadelerini kullandı.

Botsvana'nın siyasi istikrar anlamında en iyi ülkelerden biri olduğunu dile getiren Butale, "Geçen yıl, 58 yıl boyunca demokrasinin parlak bir örneği olarak bilindiğimiz halde, bazıları bir partiden diğerine iktidarın el değiştirmesi konusunda nihai sınavı geçemediğimizi sorguluyordu. Ancak geçen yıl kasımda, bunun gerçekleştiğini gördük ve geçiş sorunsuz ve barışçıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Butale, Botsvana'nın yatırım için güvenli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha fazla Türk şirketinin Botsvana'ya gelmesini istiyoruz çünkü biz iş yapmaya hazırız. Botsvana istikrar, ekonomik istikrar ve siyasi istikrar açısından en iyi ülke ve coğrafi konumumuz, Botsvana'da iş kuran herkesin bölgeye ve Afrika'ya açılması için ideal. Ayrıca halklarımız arasında diplomasiyi teşvik ediyoruz. Halklarımız arasında değişimler olmasını istiyoruz. Türk öğrencilerin buraya gelip değişim programlarına katılmasını istiyoruz. Botsvana öğrencilerinin de oraya gitmesini istiyoruz çünkü bu ilişkinin, her iki taraf için de kazançlı olduğu için uzun ömürlü olacağına inanıyoruz."