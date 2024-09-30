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BOTAŞ: Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında Değişiklik Yok

BOTAŞ: Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında Değişiklik Yok
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BOTAŞ, 01 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz toptan satış fiyatlarında bir değişiklik yapmadığını açıkladı. Açıklamada, fiyatların piyasa koşulları ve ekonomik şartlara göre belirlendiği vurgulandı.

(ANKARA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından Ekim ayı doğal gaz toptan şatış fiyatlarına yönelik açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada "kuruluşumuz tarafından 01 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kış ayları yaklaştıkça yurttaşın merak ettiği önemli konulardan biri olan doğal gaz zammına ilişkin Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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