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Bostancı açıklarındaki yarı batık tekne iskeleye çekildi

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Bostancı açıklarındaki yarı batık tekne iskeleye çekildi

Bostancı açıklarındaki yarı batık vaziyetteki tekne iskeleye çekildi.

Bostancı açıklarındaki yarı batık vaziyetteki tekne iskeleye çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bostancı açıklarında yarı batık vaziyetteki başıboş teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek, Bostancı Su İskelesi'ne bağlandığı kaydedildi.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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