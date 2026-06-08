Bosna Hersek ve Hırvatistan arasındaki sınır kapılarının sayısı 5'e çıkarılacak

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic iki ülke arasındaki sınır kapılarının sayısının 2'den 5'e yükseltilmesine dair anlaşmayı imzaladı.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Plenkovic, Kristo ile iki ülke arasında sınır kapılarının sayısının 5'e çıkarılması için anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Plenkovic, anlaşmayı "harika bir adım" olarak gördüğünü belirtti.

Anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki trafiğin yeni bir boyut kazanacağını aktaran Plenkovic, "Şimdiye kadar en üst kategoride 2 sınır kapımız vardı, artık bu durum değişiyor. Anlaşma ile bu durum, 5 sınır kapısına genişletilecek." dedi.

Plenkovic, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyeliği için çözmesi gereken meseleler olduğunu kaydederek, "AB içindeki değişen atmosferin farkında olmamız lazım. Uzun süredir ilk kez AB kurumlarında ve üye ülkeler arasında yeni bir genişleme isteği ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Kristo da Hırvatistan'ın AB üyeliği konusunda her zaman Bosna Hersek'e destek olduğunu dile getirerek, görüşmede bu konuyu da konuştuklarını söyledi.

Sınır kapısı sayısının artırılmasının iki ülke için ekonomi açısından önemli olduğunu belirten Kristo, "Bugün imzalanan belgenin önemine dikkat çekmek istiyorum. Bu hükümetlerarası anlaşma, mal ticareti, ikili ilişkiler ve ekonomik rekabet açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.