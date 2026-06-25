Bosna-Hersek, Katar'ı Yenerek En İyi Üçüncülük Şansını Sürdürdü

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu üçüncü ve son maçında Bosna-Hersek ile Katar karşı karşıya geldi. Seattle Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bosna-Hersek 3-1 kazandı.

Bosna-Hersek, 29. dakikada Kerim Alajbegovic'in golüyle 1-0 öne geçti. 34. dakikada Sultan Hussain Al-Brake'in kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı.

Katar, 42. dakikada Hassan Khalid Al Haidos'un golüyle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Bosna-Hersek, 81. dakikada Ermin Mahmic'in golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bosna-Hersek sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Bosna-Hersek, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncüler arasına girme şansını sürdürdü.

Bosna-Hersek, en iyi üçüncüler arasında yer alması halinde son 32 turunda D veya E Grubu lideriyle eşleşecek.