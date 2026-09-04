Edirne'den Bosna Hersek'e Dostluk Ziyareti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Bosna Hersek Spor ve Kültür Bakan Yardımcısı Amela Mehmedoviç ile KUD Puraçiç Halk Dansları Topluluğu'nun genç dansçıları, aileleri ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Havsa 25. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali dolayısıyla bölgeye gelen heyet, Edirne Belediyesini ziyaret etti.

Gencan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültür, sanat ve dostluğun sınırları aşan birleştirici gücünün Edirne'de paylaşılmasının kıymetli olduğunu belirtti.

Konuk heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Gencan, genç dansçılara festivalde başarı diledi.

Kaynak: AA