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Edirne'den Bosna Hersek'e Dostluk Ziyareti

Edirne'den Bosna Hersek'e Dostluk Ziyareti
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Bosna Hersek'ten gelen spor ve kültür bakan yardımcısı, dans topluluğu ve ailelerini ağırladı; kültür ve sanatın birleştirici gücünü vurgulayarak gençlere başarılar diledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Bosna Hersek Spor ve Kültür Bakan Yardımcısı Amela Mehmedoviç ile KUD Puraçiç Halk Dansları Topluluğu'nun genç dansçıları, aileleri ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Havsa 25. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali dolayısıyla bölgeye gelen heyet, Edirne Belediyesini ziyaret etti.

Gencan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültür, sanat ve dostluğun sınırları aşan birleştirici gücünün Edirne'de paylaşılmasının kıymetli olduğunu belirtti.

Konuk heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Gencan, genç dansçılara festivalde başarı diledi.

Kaynak: AA
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