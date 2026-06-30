Borsa manipülasyonu davasında 41 sanık yargılanıyor

Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla aralarında Nihat Özçelik ile Işık Ökte'nin de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı dava dosyası bilirkişiye gönderildi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, celse arasında tahliye edilen Nihat Özçelik'in de arasında olduğu bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Eyüp Balka, sanıklardan Sinan Demirbaş'ın pandemi döneminde işsiz olduğu için kafede oturdukları sırada kendisine hisse alarak kar edebileceğinden bahsettiğini anlattı.

Demirbaş'a hesabını verdiğini ve kendisini "Hisse alıp satacağız, kar edersek sana da ufak bir pay veririm" diyerek kandırdığını öne süren Balka, "Kar payı istedim. 'Zarar ettim.' dedi. Ben de hesabımın kapatılmasını istedim. Kapattıktan 1 yıl sonra bana SPK'dan ceza geldi. Benim adıma bir SIM kart, bir de dizüstü bilgisayar almıştı ama ben hiçbirini kullanmadım." ifadelerini kullandı.

Sanık Işık Ökte de 32 yıldır finansal piyasaların içerisinde bulunduğunu belirterek, Nihat Özçelik'le tanışmadıklarını öne sürdü.

Verusa Holding'in içine dahi girmediğini iddia eden Ökte, savunmasında şunları anlattı:

"Sosyal medyada haber yapıldıktan sonra tanınmış kişi olduğum için borsa manipülatörü olarak suçlandım. Verusa Holding'den 19 liradan 300 liraya kadar büyük bireysel yatırımcı olarak hisse aldım fakat hisse senedi işlemlerine dair 4 sene boyunca SPK'dan idari para cezası bile gelmedi. Elimde olan hisse senetleri yüz binlerce insana ulaşırken, elimdeki hisse senetlerini hiç kimseye pazarlamadım. Yurt dışından Türkiye'ye yatırımcı getirmek için çalışmış insanım ama şu anda yurt dışına çıkamıyorum."

Sanık Kenan Demirbaş da kimsenin hesabını alıp kullanmadığını, hisselerini kendisinin alıp sattığını savundu.

Mahkeme hakimi, Demirbaş'a daha önce kuzeninin hesaplarını kullandığını söylediği beyanını hatırlattı.

Bunun üzerine Demirbaş, söz konusu beyanı uzun süre tutuklu kaldıktan sonra söylediğini ve bu ifadeleri kabul etmediğini belirterek, SPK'nın zararını giderdiğini ve beraatini istediğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 20 Ocak 2027'ye ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Nihat Özçelik, Cem Özçelik ile Işık Ökte'nin de bulunduğu 13'ü tutuklu 41 kişi "sanık", Investco Holding AŞ, Hat Holding AŞ, Verusa Holding AŞ, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ, Galata Altın İşletmeleri AŞ ile Pan Teknoloji AŞ'nin de arasında olduğu toplam 24 şirket "malen sorumlu", Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK) ise "ihbar eden" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, "Baykuş" lakabıyla bilinen tutuklu sanık Nihat Özçelik'in elebaşılığını yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün "emir bazlı borsa manipülasyonu", "şirket bilgilerini yatırımcılara hatalı gösterme" ve "suç gelirlerini şirket faaliyetlerine yedirme" usullerini benimsediği, SPK'nın suç duyurusuna esas "PAMEL" hissesindeki manipülasyonun Özçelik'in talimatıyla sanıklar Kenan ve Sinan Demirbaş kardeşler koordinesinde yapıldığı kaydediliyor.

Hisse manipülasyonuyla küçük yatırımcılardan elde edilen suç gelirlerini takip eden manipülasyonların sermaye kaynağı olduğu aktarılan iddianamede, Nihat Özçelik'in varlık barışıyla izah ettiği 57 milyon 400 bin avro ve 15 milyon dolar tutarındaki meblağın çığı başlatan kartopuna benzediği belirtiliyor.

İddianamede, örgüt elebaşı Nihat Özçelik ile Reha Çırak'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak" ile "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından 16 yıldan 34 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılması isteniyor.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak" ile "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından 5 yıldan 24'er yıla kadar değişen oranlardan hapisle cezalandırılması talep edilen 39 sanık ise iddianemede şu şekilde sıralanıyor:

"Işık Ökte, Ömer Özbay, Adem Ceylan, Ahmet Kızılay, Ayhan Macit, Bedirhan Çigla, Botan Çevarün, Cem Özçelik, Doğan Gökesmer, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Fazıl Doğan, Hasan Göçmen, Hüseyin Demir, İhsan Kenan Bilgiç, James Cem Papaker, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç, Kurthan Atmaca, Levent İbrahim Papaker, Mehmet Avni Taptık, Mesut Çilingir, Murat Oku, Mustafa Arslan, Mustafa Ünal, Mustafa Necip Uludağ, Muvaffak İhsan Usel, Nuri Güleryüz, Önder Çolak, Özgür Adıtatar, Özkan Özbek, Selçuk Sak, Sinan Demirbaş, Turan Kaya, Zafer Akdağcık, Zeki Aksoy, Zeynep Boztepe"

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 22 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada 10 tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmişti. Tutuklu bulunan 3 sanık ise celse arasında tahliye edilmişti.