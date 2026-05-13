Haberler

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da AVOD hissesinde manipülatif eylemler yaptığı iddia edilen iki kişi, piyasa dolandırıcılığı ve mal aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonlarla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında işlem gören "AVOD" hissesinde manipülatif eylemler yaptığı iddia edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından BIST pay piyasasında işlem gören Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ (AVOD) hissesinde manipülatif eylemler yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu eylemler nedeniyle İzmir ve İstanbul'da yapılan operasyon kapsamında, Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında "piyasa dolandırıcılığı" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Suç delillerinin tespiti için şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Özkan Yalım'ın ifadesinde skandal iddia! Genç avukat ateş püskürdü: Şerefsizsiniz

İfadede adı geçen avukattan hakkındaki otel odası iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra gelen ihbar dosyayı yeniden açtırdı! Anne, baba ve dayı gözaltında

Yıllar sonra gelen ihbar dosya açtırdı! Anne ve baba da gözaltında
Plan yapıp beklemiş! Torreira’ya saldıran şahsın yeni görüntüsü

Ayrıntıya dikkat! Ne olduysa bu kareden sonra oldu

Yok böyle bir parkur! Görenler hayrete düştü

Yok böyle bir parkur! Görenler hayrete düştü
Konya'da kayıp olarak aranan 2 çocuk babasının cesedi bulundu

Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni kanyonda bulundu
21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne gidince hüngür hüngür ağladı

Maç bitti hüngür hüngür ağladı, işte nedeni
Icardi Galatasaray defterini kapattı

Bir devir sona erdi!

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha