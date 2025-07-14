Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiası: 8 Şüpheli Gözaltında

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Borsa İstanbul'daki bazı işlemlerde manipülasyon yaptığı iddia edilen 8 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi. Soruşturma, küçük yatırımcıları zarara uğratan yapay dalgalanmalar üzerine başlatıldı.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaparak küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı iddia edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Atlantis Yatırım Holding AŞ hisselerinde manipülasyon yaptığı belirlenen 8 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında zanlılar hakkında arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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