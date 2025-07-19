Bornova'da AVM Otoparkında Yangın: İki Otomobil Hasar Gördü

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir AVM'nin yanındaki alanda çıkan ot yangını, otoparktaki iki otomobile sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak hasarı önlemeye çalıştı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde çıkan ot yangını AVM otoparkına sıçrarken, iki otomobilde hasar meydana geldi.

Ot yangını, saat 16.00 sıralarında Ankara Caddesi'nde yer alan bir AVM'nin yanındaki alanda çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi. Alevler, AVM'nin otoparkındaki iki otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına aldı. İki otomobilde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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