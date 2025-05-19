Bor'da 19 Mayıs Törenleri Coşkuyla Kutlandı
Bor ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Öğrencilerin şiir okuduğu ve çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte ödüller verildi.
Bor ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene Bor Şehir Stadyumu'nda devam edildi.
Programda, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları, jimnastik, boks ve okçuluk gösterileri sundu.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ve Belediye Başkanı Serkan Baran tarafından verildi.
Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel